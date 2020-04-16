جامعة ديالى تحول الاجراء والمحاضرين فيها الى عقود وزارية ..(وثيقة )

2020/04/16 | 14:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى أعلنت جامعة ديالى، اليوم الخميس، تحويل الاجراء اليوميين والمحاضرين المجانيين الى عقود وزارية.

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