صحة كردستان تطالب بتمديد حظر التجوال

2020/04/16 | 14:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستان طلب سامان برزنجي وزير الصحة في اقليم كردستان، الخميس، بتمديد آخر لحظر التجوال في اقليم كردستان، مؤكدا ان مخاطر تفشي كورونا مازالت قائمة.وقال برزنجي في بيان، إن "مخاطر تفشي فيروس كورونا في اقليم كردستان مازالت قائمة"، مطالبا وزارة الداخلية بـ"تمديد آخر لحظر التجوال".واضاف، ان "الوزارة قدمت طلبا رسميا الى وزارة الداخلية لتمديد الحظر وان يتضمن تسهيلات للمواطنين الذين تضرروا من الحظر بتعلميات جديدة".وكان اقليم كردستان قد فرض حظرا للتجوال خلال الشهر الماضي وتم تمديدة لغاية اليوم الخميس 16 نيسان 2020، كما مددت الحكومة العطلة الرسمية لغاية 2 آيار المقبل.

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