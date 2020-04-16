قبيل انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة: الكرد والتركمان يحددون شروطهم

2020/04/16 | 14:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريربالرغم من الدعم "السياسي"، غير المسبوق الذي حظي به المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مصطفى الكاظمي، بدأت الكتل الكردستانية والتركمانية، بالتلويح لرغبتهم بالتمثيل على الأساس السياسي في الحكومة الانتقالية، وضرورة تقديم الوزراء عن طريقهم.

جمال كوجر لـ"ألترا عراق": القوى الكردية تشترط اختيار شخصيات من المكون الكردي

قال عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني، جمال كوجر لـ"ألترا عراق"، إن "مطالب القوى الكردستانية هو عدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها المكلف الأسبق محمد توفيق علاوي، من خلال اختيار شخصيات بعيدة عن الواقع السياسية".

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أضاف أن "القوى الكردية لديها شرطان، الأول هو اختيار شخصيات من المكون الكردي تكون ملمة بالمشاكل العالقة بين بغداد والإقليم، وتتمتع بمقبولية وثقة الطرفين"، مبينًا أن "الوزراء الكرد أمامهم مهتمين الأولى تتمثل في إدارة الوزارة الاتحادية، والثانية مهمة ثانوية تتمثل في فتح قنوات التواصل وتذليل العقبات بين الحكومتين".

وبين كوجر أن "الشرط الثاني هو فتح جميع الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وإيجاد الحلول المناسبة لها".

وبشأن حقيقة إجراء الانتخابات المبكرة، يقول كوجر، إن "الأحزاب السياسية الحاكمة التي وصلت إلى الحكم عبر تزوير صناديق الاقتراع في الانتخابات الماضية، تخشى إجراء الانتخابات المبكرة خوفًا من الخسارة على اعتبار أنهم يدركون أن شعبيتهم انتهت في الشارع العراقي".

وأكد أن "تلك القوى ستضع عشرات العراقيل من أجل عدم إجراء الانتخابات المبكرة"، مرجحًا "استمرار الكاظمي حال مررت حكومته داخل البرلمان حتى انتهاء عمر الدورة البرلمانية الحالية، دون إجراء انتخابات مبكرة".

في غضون ذلك، يقول أمين عام مكتب الثقافة التركماني، فوزي ترزي لـ"ألترا عراق"، إن "الكاظمي تمكن من إقناع البيت الشيعي في منحه حرية اختيار شخصيات تناسب برنامجه الحكومي ووضع البلد".

وعن مطالب التركمان، يضيف ترزي، أن "التركمان تعرضوا إلى الكثير من الظلم طوال السنوات الماضية، بالتالي مطالبنا ستقتصر على إعادة أعمار المدن التركمانية، وإشراك المكون الثالث في العراق بالتمثيل الحكومي، بالإضافة إلى نشر القوات الأمنية في المناطق المتنازع عليها التركمانية الممتدة من قضاء تلعفر وصولاً إلى مندلي".

فوزي ترزي لـ"ألترا عراق": الكاظمي تمكن من إقناع البيت الشيعي في منحه حرية اختيار شخصيات تناسب برنامجه الحكومي

من المرجح أن يبدأ رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مشاورات تشكيل حكومته الجديدة مع الكتل السياسية الأسبوع المقبل، قبيل عرضها على مجلس النواب لمنح الثقة.

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