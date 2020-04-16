نائب يدعو القوى السياسية الى أعطاء الكاظمي الحرية في اختيار تشكيلته الوزارية

2020/04/16 | 14:58 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG – اكدت كتلة الوطن النيابية، اليوم الخميس، موقفها الداعم لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة المقبلة فيما دعت القوى السياسية الى أعطاء الكاظمي الحرية في اختيار تشكيلته الوزارية.وقال النائب عن الكتلة هشام السهيل في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “جميع النواب في كتلة الوطن النيابية داعمين للمكلف مصطفى الكاظمي في ...

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