علماء يطاردون فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي

2020/04/16 | 14:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير الأدلة أن الأطفال يصابون أيضا بفيروس كورونا المستجد، رغم أن عدد قليل منهم فقط يعاني من أعراض شديدة حتى إن كان لديهم أمراض مزمنة، لذلك ينصح الآباء بالانتباه لأعراض الفيروس لدى أبنائهم، وفق تقرير لصحيفة "ميرر" البريطانية.

ووضعت الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل دليلاً مفيداً للآباء أثناء جائحة الفيروس تساعدهم على معرفة الأعراض التي يجب معها التصرف بسرعة.

ويدعو الدليل الآباء إلى نقل أبنائهم إلى المستشفى في حال كان الطفل يعاني من توقف في التنفس، وعدم انتظام التنفس أو يبدأ بالشخير.

يبدأ لونه في التغير ويصبح شاحبا وفيه برد غير طبيعي عند لمسه، ويواجه صعوبة شديدة في التنفس، وشفاهه يتغير لونها إلى الأزرق.

ويضيف الدليل أعراض أخرى مثل أن الطفل تنتابه نوبات، أو يصاب بارتباك أو خمول شديد، أو يصاب بطفح جلدي لا يختفي بالضغط، أو حتى ينتابه ألم في الخصية بالنسبة للذكور.

وفي حالات أخرى لابد من طلب مساعدة طبية عاجلة، منها عندما يجد الطفل صعوبة في التنفس بما في ذلك ألم في عضلات تحت الأضلاع السفلية، في رقبته أو بين أضلاعه.

يبدو جسمه جافا من الماء، أو يصبح نعسانا أو سريع الانفعال، و لديه رعشة شديدة أو ألم عضلي.

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر وتتجاوز درجة حرارتهم 38 درجة مئوية، أو الرضع بين 3 أو 6 أشهر بدرجة حرارة مئوية تصل إلى 39 درجة.

يحذر الدليل أيضا من جميع الرضع والأطفال الذين يعانون من حمى فوق 38 درجة مئوية لأكثر من خمسة أيام.

كما ينصح بالاتصال بالمساعدة الطبية العاجلة في حال عانى الطفل من قيء مستمر وآلام في البطن أو دم في البراز.

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