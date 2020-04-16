2020/04/16 | 14:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، ضبط حاوية تحتوي على مواد طبية مخالفة بجمرك ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الشمالي رصيف ٢٠ بالتعاون مع الجهات الساندة العاملة في المنفذ، تمكنت من ضبط حاوية حجم 40 قدم تحتوي على مواد طبية (مغذي) منتهي الصلاحية (من الحاويات المتروكة) خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة".

واضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة حسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ".

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