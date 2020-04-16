تركيا تقصفُ شمال العراق.. ماذا تريد أنقرة من بغداد؟

2020/04/16 | 14:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس الأربعاء، عن قصف تركي استهدف مخيماً يُقيم فيه نازحون، بالتزامن مع اختراق طائرة تركية مسيرة الأجواء العراقية وتحليقها فوق عدة بلدات شمالي البلاد.أكد الناطق العسكري باسم…

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