2020/04/16 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، الخميس، نقلا عن مصدر لم تسمه أن إنتاج النفط الروسي مستقر منذ بداية نيسان.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار للنفط بقيادة روسيا في مطلع الأسبوع على خفض إنتاجهم بمقدار مجمع 9.7 مليون برميل يوميا في شهري أيار وحزيران لمواجهة انخفاض الطلب الناجم عن انتشار فيروس كورونا.

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