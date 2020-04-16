بعد عدم شموله بالاعفاءات.. العراق يتجه لصندوق النقد الدولي لتعليق تسديد الديون

2020/04/16 | 15:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد المستشار اﻻﻗﺘﺼﺎدي والمالي ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻈﻬﺮ ﺻﺎﻟﺢ وجود تحرك حكومي لإيقاف اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.وقال صالح في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، إن “العراق ﻳﺴﻌﻰ لإيقاف اﺳﺘﻴﻔﺎء دﻳﻮﻧﻪ الخارجية بسبب دخوله ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ”اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة”، في ظل اﻧﺨﻔﺎض الإيرادات جراء ﺗﺮاﺟﻊ اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، وهو أمر أﺻﺎب دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﺎ”.وبين صالح […]

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