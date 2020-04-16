بعد إبادة موجعة، تستمر الانتهاكات بحق الايزيدية

2020/04/16 | 15:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم بعد ان تلقوا ضربة موجعة من تنظيم داعش الإرهابي بقتله وخطفه للآلاف من الايزيدية وتسبب بنزوح اكثر من 350 الف ايزيدي، تستمر الانتهاكات بحقهم وهذه المرة بهجمات لفظية منشودة لغرض تشويه صورة الديانة الايزيدية.اصدرت المديرية العامة لشؤون الايزيدية بيانا خاص بالانتهاكات الاخيرة بحق الايزيدية اطلعت “ايزيدي 24” عليه، وجاء …

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