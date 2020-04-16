هيئة تدافع عنهم: نرفض السخرية والتهجم على الاعراف الدينية والتقاليد الاجتماعية لاتباع الديانة الإيزيدية

2020/04/16 | 15:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد اصدرت الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق بيانا ترفض فيه السخرية والتهجم على الاعراف الدينية والتقاليد الاجتماعية لاتباع الديانة الايزيدية بعد الانتهاكات الاخيرة من قبل اشخاص معروفين.جاء في البيان، “تتنامى في الفترة الاخيرة سلوك وتصرفات غير لائقة بحق الاخرين ويتصور البعض منهم ان هذا السلوك يزيد …

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