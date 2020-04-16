وزارة الصحة تنفي صدور كتاب شكر لشركة تجارية

2020/04/16 | 15:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن صدور كتاب شكر وتقدير لشركة مضارب العراق للتجارة العامة.وأكدت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، أن “الكتاب المتداول مزور ولم يصدر عنها”.وأضاف، أن “هذه المنشورات الهدف منها تشويه ما تقوم به وزارة الصحة من جهود أستثنائية خدمة للمواطنين”، مشددة

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