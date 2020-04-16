العراق يستدعي السفير التركي على خلفية “اعتداء أسفر عن خسائر بالاوراح”

2020/04/16 | 15:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الخارجية محمد الحكيم، باستدعاء السفير التركي لدى بغداد على خلفية “اعتداء أسفر عن خسائر بالاوراح”.وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان تلقته وكالة صدى، إن وزارة الخارجية تدين وبأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الارواح والممتلكات”.وأوضح المتحدث، أن وزير الخارجية وجّه باستدعاء السفير التركي

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