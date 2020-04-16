السفير الإيراني : الشعب الإيراني سعيد بانخفاض أعداد المصابين بكورونا في العراق

2020/04/16 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي في تغريدة له على تويتر، ان الاخبار الواردة عن انخفاض اعداد المصابين بفيروس كورونا في العراق وتعافي اولئك الذين اصيبوا بالفيروس تجعل الشعب الايراني سعيدا.

واعرب السفير الايراني عن أمله بان يتمتع الشعبان الايراني والعراقي بالصحة والعافية دوما.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت الاربعاء تسجيل خمسة عشر إصابة فقط بفيروس كورونا في عموم العراق موزعة على محافظات بغداد والسليمانية والبصرة وبابل وكربلاء وذي قار.

وكان رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، علي رضا رشيديان، أعلن فيه عن التخطيط لاستئناف الزيارات الدينية إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا.

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