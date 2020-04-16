2020/04/16 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت القيادة العسكرية المركزية الأميركية، تعرض عدد من قطعها البحرية الى ما وصفته بالتحرش من قبل زوارق عسكرية إيرانية في مياه الخليج.

ونشرت القيادة مقاطعا مصورا لمشاهد للحظات اقتراب القوارب الإيرانية تابعة للحرس الثوري، من ست سفن أميركية، فيما ذكر الأسطول الخامس الأميركي، ان القطع البحرية الإيرانية تجاهلت التحذيرات التي أطلقها الجانب الأميركي عبر موجات الراديو، وعبر أبواق السفن ذات المدى البعيد، وحاولت بشكل متكرر الالتفاف والمناورة ومن مسافة قريبة للغاية من السفن الأميركية، ولم تبتعد عن الموقع إلا بعد نحو ساعة.

وأكدت القيادة المركزية حقها بالرد والدفاع عن النفس، ضد الإجراءات الإيرانية الخطيرة الاستفزازية على حد وصفها، وعدم مراعاتها خطر سوء التقدير ومخالفة اللوائح الدولية المتعلقة بمنع التصادم في البحار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفن الحرس الثوري تقترب من سفن للبحرية الأميركية في مياه الخليج) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفن الحرس الثوري تقترب من سفن للبحرية الأميركية في مياه الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).