قيادة العمليات المشتركة تستنكر القصف التركي الذي طال قرى كردستان العراق

2020/04/16 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت قيادة العمليات المشتركة على القصف التركي الذي طال قرى كردستان العراق.

واستنكرت القيادة في بيان اختراق الاجواء العراقية من قبل الطائرات التركية واستهداف مخيم للاجئين قرب مخمور، وهذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية، وعليه يجب إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين داعية الى عدم تكرارها، وان العراق على اتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الاوضاع الامنية على الحدود المشتركة.

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