رواتب اللاعبين.. ازمة تلوح في الأفق بين اندية دوري الكرة الممتاز

2020/04/16 | 15:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر مطلع في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن بوادر ازمة بين الأندية واللاعبين المحترفين بسبب رواتبهم.

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