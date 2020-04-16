العراق يستدعي السفير التركي

2020/04/16 | 15:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، اليوم الخميس باستدعاء السفير التركي لدى بغداد على خلفية "اعتداء أسفر عن خسائر بالاوراح"....

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