تفاصيل اجتماع عبد المهدي والحلبوسي بشأن الأوضاع الاقتصادية وفيروس كورونا

2020/04/16 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نشر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الخميس (16 نيسان 2020)، تفاصيل الاجتم...





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