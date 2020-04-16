أندية البرازيل تقرر العودة إلى التدريبات وترفض إلغاء الموسم

2020/04/16 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

قررت مجموعة من أندية الدورى البرازيلي العودة إلى التدريبات الجماعية خلال اجتماع عبر الفيديو عقده مسؤولو أندية المسابقة التى تضم 16 فريقا.

وقالت قناة "جلوبوسبورت" البرازيلية، إن: "الأندية اتفقت على العودة إلى التدريبات بعد الحصول على تصريح من وزارة الصحة فى ولاية ساو باولو، على أن تستمر فترة الإعداد لمدة 15 يوماً قبل أن يتم استئناف الدورى مرة أخرى فى النصف الأول من شهر مايس المقبل".

ويقام الدورى البرازيلي من 4 مجموعات يتأهل منها أول وثانى كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وأكدت الأندية، خلال الاجتماع، على ضرورة استكمال الموسم الجارى وعدم إلغائه، ووافق كل الأعضاء المشاركين على هذا المقترح خاصة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" منح الأندية فرصة استكمال الموسم بكل لاعبيهم بعدما قرر مد عقود اللاعبين التى تنتهى فى 30 حزيران المقبل حتى نهاية الموسم.

وفي الوقت نفسه، تحولت مجموعة من ملاعب مدينة ساو باولو البرازيلية، إلى مستشفيات ميدانية، لاستقبال المصابين بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت قناة روسيا اليوم مقطعاً مصوراً من ملعب باكيمبو الذى تم تجهيزه لاستقبال 200 مصاب بوجود 200 سرير وأجهزة طبية مجهزة بأعلى المستويات.

كما قررت سلطات ريو دي جانيرو الخميس الماضي تحويل مجمع ماراكانا الرياضى فى البرازيل، الذى يضم أشهر ملعب كرة قدم فى العالم، إلى مستشفى مؤقت للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا.

وأدى انتشار فيروس كورونا إلى إيقاف الرياضة فى العالم بالإضافة إلى تأجيل أولمبياد طوكيو الحدث الأهم فى 2020 إلى العام القادم 2021، كما تأجلت بطولة كوبا أمريكا التى كانت مقررة هذا الصيف.

بغداد اليوم- متابعة

أكد جيوفاني ريتزا اختصاصي الأمراض المعدية في الهيئة التقنية العلمية بإيطاليا أن منافسات كرة القدم قد تستأنف في غضون شهر من الآن ولكن خلف أبواب مغلقة وبضوابط صارمة.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد اجتمع مع لجنة علمية يوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت قطر، الأربعاء، عن أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لعمال في ورش بناء ملاعب مونديال 2022 في كرة القدم.

وكانت قطر أعلنت عن إصابة 3711 شخصا بفيروس كورونا، ووفاة 7 منهم منذ 6 مارس الماضي، لكن هذه المرة الأولى يكشف فيه

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى، الأربعاء، شفاء نجمي الفريق بليز ماتويدي ودانييلي روجاني من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعدما تحولت نتائج التحاليل التي قاما بها من إيجابية إلى سلبية.

وكان روجاني، مدافع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أندية البرازيل تقرر العودة إلى التدريبات وترفض إلغاء الموسم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أندية البرازيل تقرر العودة إلى التدريبات وترفض إلغاء الموسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).