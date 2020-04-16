اوكرانيا تعلن اخماد حريق هائل بغابات محيطة بمفاعل نووي

2020/04/16 | 15:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المسؤولون الأوكرانيون عن إخماد حريق غابات ضخم في المنطقة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل النووي المهجور، إلا أنهم اعترفوا بأن العشب ما زال مشتعلا في بعض المناطق.وشارك في إخماد الحريق المئات من عمال الطوارئ الذين استخدموا طائرات لإطفاء الحريق.وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الحرائق في غابات منطقة العزل المحيطة بمحطة تشيرنوبل، وانتقلت النيران إلى الضفة اليسرى […]

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