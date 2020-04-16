شاهد بالفيديو: شقيقة فنانة عربية تهاجم العراقيين بـ”الشتائم”.. وتتسبب بإحراج ناشط سعودي

2020/04/16 | 15:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تسببت سارة بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، في إحراج الناشط السعودي في مواقع التواصل ريان جيلر، أثناء استضافته لها عبر مقطع فيديو “لايف” عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، بسبب قيامها بسب العراقيين ووصفهم بالمنافقين والخونة.وقالت سارة: “أنا ما أحب أهل العراق الصراحة..لأنهم أهل النفاق والشقاق”، وفي محاولة من […]

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