بالصور.. صحة ذي قار تنفذ حملة في فوج طوارئ كهرباء المحافظة

2020/04/16 | 16:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قارنفذت دائرة صحة ذي قار حملة صحية وزيارة ميدانية لمقر فوج طوارئ كهرباء ذي قار ومركز شرطة الطاقة الحرارية.وقال مدير عام صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الخميس، ان هذه الحملة الصحية تندرج ضمن الاجراءاتِ الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدائرة لمواجهة خطر جائحة […]

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