اتحاد الكرة يكشف عن بوادر ازمة بين الأندية واللاعبين المحترفين بسبب رواتبهم

2020/04/16 | 16:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف مصدر مطلع في اتحاد لكرة القدم، عن بوادر ازمة بين الأندية واللاعبين المحترفين بسبب رواتبهم.وقال المصدر، إن “هناك ازمة كبيرة تلوح في الأفق بين الأندية واللاعبين بسبب الرواتب المتأخرة نتيجة إجراءات محاربة تفشي فيروس كورونا”.وأضاف، أن “الهيئة المؤقتة لاتحاد الكرة تسلمت طلباً من الأندية بإلغاء الدوري الممتاز، لذلك فأن الهيئة المؤقتة […]

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