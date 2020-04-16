الكشف عن ملامح الكابينة الوزارية للكاظمي وموعد الانتخابات المبكرة

2020/04/16 | 16:00 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشف رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، الخميس، عن تشكيل فريق استشاري يمثل الكتل الس...

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