ايمن حسين: بهروز ليس وكيلا لأعمالي

2020/04/16 | 16:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم ايمن حسين، اليوم الخميس، ان الايراني بهروز ليس وكيلا لأعماله.

وقال حسين في بث مباشر له على الانستغرام ان "الايراني بهروز ليس وكيلا لأعماله وإنما ساعده في الانتقال الى الدوري التونسي".

وبين ان "بهروز قدم له المساعدة بمشورة من اللاعب بشار رسن وبالفعل انتقلت الى الدوري التونسي".

وتابع ان "يونس محمود هو قدوته والى الان يعتبره النجم الاول، وكذلك فهو يقدم الدعم المستمر له".

ويتواجد حسين حاليا مع القوة الجوية ويتصدر هدافي دوري الكرة.

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