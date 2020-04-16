2020/04/16 | 16:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبر عدد من الوافدين من تركيا الى محافظة كركوك يوم الخميس عن رفضهم الخضوع للحجر الصحي للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد.واجلت السلطات العراقية 400 مواطن لها كانوا في تركيا بطلب منهم عبر رحلات استثنائية على متن الخطوط الجوية العراقية.ومن بين العائدين 17 شخصا من سكنة محافظة كركوك ابلغوا شفق نيوز، بأنهم يرفضون فرض الحجر الصحي عليهم باعتبار انهم لا يحملون الفيروس مستدلين على ذلك بنتائج الفحص الذي خضعوا له في المطار.وزعموا ان "العراقيين الـ400 العائدين من تركيا جميعهم عادوا الى بيوتهم الا همُ فرض عليهم الحجر الصحي".وفي رد على ذلك قال عضو خلية الازمة في المحافظة الدكتور صباح نامق لشفق نيوز، ان الوافدين على المحافظة كافة سيخضعون للحجر الصحي ولمدة 14 يوما.واضاف ان اي وافد يرفض الخضوع للحجر سيتم استدعاؤه بالقوة.وشرعت سلطات الطيران المدني العراقي ومنذ ظهور تفشي فيروس كورونا بتسيير رحلات جوية خاصة الى بلدان العالم لنقل الرعايا الراغبين بالعودة الى البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاهد.. وافدون من تركيا لكركوك يرفضون الحجر والسلطات تهدد بالـ"قوة") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاهد.. وافدون من تركيا لكركوك يرفضون الحجر والسلطات تهدد بالـ"قوة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).