الحوار_المتمدن #دلور_ميقري - دلور ميقري - حديث عن عائشة: الفصل التاسع عشر/ 3

2020/04/16 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري في نهاية شتاء العام 1934، عادت عبشو إلى الشام بشكل مؤقت، معوّلةً على البقاء لبداية الربيع؛ أي قبيل موسم الحرث والبذار.



صارَ بالمقدور الاعتماد على خدمة الهاتف، بدلاً من تجشم شقيقها موسي عناء السفر إلى حوران.



وإذاً، جاءت لأجل أن تكون قريبةً من شقيقتها رابعة، المبتلية بمصاب الابنة عقبَ الحادث المؤلم.



في ذلك الشتاء، عبقَ هواءُ الحارة برائحة النميمة.



ألسنة السوء، أخذت تلوك سيرةَ ابنة عيشو البكر، على خل......

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