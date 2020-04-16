الحوار_المتمدن #مؤيد_احمد - مؤيد احمد - في الذكر السنوية 17 لاحتلال العراق وسقوط النظام البعثي الفاشي الافقار والدمار والقمع، فما هو البديل؟

2020/04/16 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مؤيد_احمد في الذكر السنوية 17 لاحتلال العراق وسقوط النظام البعثي الفاشيالافقار والدمار والقمع، فما هو البديل؟ مؤيد احمد 9 نيسان 2020قبل 17 عاما، وفي 9 نيسان 2003، تم اسقاط النظام البعثي الفاشي إثر حرب أمريكا على العراق واحتلالها للبلاد والتي شنها جورج دبليو بوش الابن.



كانت هذه الحرب امتدادا، لحرب جورج بوش الاب سنة 1991، ولكن في ظروف عالمية جديدة، وحصاره الاقتصادي على العراق للفترة ما بين......

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