الحوار_المتمدن #غسان_صابور - غسان صابور - بقايا زوايا إنسانية...

2020/04/16 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور بــقــايــا زوايــا إنــســانــيــةدولة اللوكسبورغ Luxembourg الأوروبية أستقبلت أول البارحة إثنا عشر قاصرا..



بدون أهل..



سوريا وأفغانيا..



من معسكرات اللاجئين المحتجزين بالمعسكرات اليونانية...



أعمارهم بين الحادية عشرة وخمسة عشرة سنة..



من ضمن برنامج أممي ـ اتحاد أوروبي لاستقبال ألف وستمائة قاصر لاجئ بهذه المعسكرات..



بدون أهل أو عائلة...



رغم انشغال الدول الأوروبية..



بكارثة وباء الكورونا والكوفيد......

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