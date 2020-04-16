صحة كردستان تؤيد تمديد حظر التجوال على الرغم من السيطرة النسبية على كورونا

2020/04/16 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الصحة بحكومة إقليم كردستان سامان البرزنجي، تأييده تمديد حظر التجوال المطبق حاليا في مختلف مناطق الإقليم.

وأوضح البرزنجي في تصريح، ان وزارته تقدمت بطلب إلى وزارة الداخلية بحكومة الإقليم، يقضي بتمديد إجراءات حظر التجوال، على الرغم من التراجع الملحوظ في إعداد الوفيات والاصابات المسجلة خلال الأيام الماضية، لافتا إلى ان التدابير التي اتخذها الإقليم في مواجهة الوباء، والتي كان من بينها حظر التجوال وتعليق الدوام، وإخضاع العائدين من الخارج للحجر الصحي، أدت إلى الحد من تفشي الوباء بشكل كبير، على الرغم من استمرار الخطر الذي يشكله على صحة وحياة المواطنين.

وكانت المؤسسات الصحية في الإقليم قد أشارت إلى تماثل عدد جديد من المصابين بالفيروس للشفاء، ليصل مجمل عدد المتعافين إلى مئتين وعشر حالات من بين ثلاثمائة وإحدى وثلاثين إصابة مسجلة.

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