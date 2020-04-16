الخارجية تستدعي السفير التركي وتسلمه مذكرة احتجاج على الاعتداء الأخير ضد مخيم مخمور

2020/04/16 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية، استدعاء السفير التركي لدى العراق، على خلفية القصف التركي الذي استهدف مواقع داخل الأراضي العراقية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح، ان وزير الخارجية محمد علي الحكيم، وجه باستدعاء السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، لتسليمه مذكرة احتجاج على القصف الأخير، مضيفا ان الخارجية العراقية تدين وأشد العبارات الممكنة، الاعتداء الذي قام به الجانب التركي، ضد مخيم للاجئين الكرد في مخمور، والذي أوقع خسائر بالأرواح والممتلكات.

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