فدعم : الكاظمي شكل وفداً سياسياً للتفاوض مع جميع الكتل

2020/04/16 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، عن تشكيل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لوفد سياسي للتفاوض مع جميع الكتل السياسية.

وقال فدعم في تصريح إن الكتل السياسية الشيعية على الرغم من امتلاكها الاغلبية في تمرير حكومة الكاظمي داخل مجلس النواب، الا انها ترغب ان يكون التوازن بين مكونات المجتمع حاضرا في الحكومة الجديدة، مشيرا الى ان الكتل الشيعية اكدت خلال اجتماعها بالكاظمي على ضرورة التفاوض مع القوى السنية والكردية ومراعاة التوازن في التشكيلة الحكومية الجديدة.

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