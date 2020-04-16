طائرة مسيّرة تشنّ هجوماً مزدوجاً في سهل الغاب… من استهدفت؟

2020/04/16 | 16:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت آلية عسكرية تابعة لفصيل #جيش_النصر، بمنطقة “العنكاري” في #سهل_الغاب، لقصفٍ جوي نفذته طائرة مسيّرة ظهر اليوم الخميس، ما أدى لسقوط 3 عناصر على الآقل وجرح 5 آخرين.كما أقدمت الطائرة ذاتها على استهداف سيارة…

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