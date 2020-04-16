امريكا تقترح للعراق ثلاث دول لاستيراد الغاز بدلا عن إيران

2020/04/16 | 16:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت الخبير النفطي فاضل الدباس، الخميس، عن مقترح الولايات المتحدة الأمريكية بإخراج العراق من أزمة الطاقة واستيراد الغاز من بعض الدول بدلا عن إيران.وقال الدباس لشفق نيوز، إن "مدة استثناء العراق من العقوبات الأمريكية على إيران والسماح له باستيراد الطاقة والغاز الإيراني ستنتهي في نهاية الشهر الجاري دون العثور على بدائل للخروج من الأزمة".وأضاف أن "الإدارة الأمريكية أبلغت الحكومة العراقية في وقت سابق بضرورة إيجاد بدائل للاستيراد الطاقة والغاز الإيراني ورشحت عدة دول أبرزها مصر والسعودية والإمارات".وبين الدباس، أنه "لغاية اللحظة لا نعرف ماذا قررت الحكومة العراقية وإلى أين سوفه تتجه خصوصا نحن مقبلون على أزمة كهرباء في حلول فصل الصيف المقبل".وكانت الولايات المتحدة قررت في فبراير السماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران.لكن مدة الإعفاء تقلصت من 90 و120 يوما، إلى 45 يوماً، والآن إلى 30 فقط حتى نهاية أبريل، وفق مسؤولين عراقيين.وقال أحدهما وهو يعمل في مكتب رئيس الجمهورية لفرانس برس إن هذا التمديد سيكون "الأخير" الممنوح لبغداد الذي يقف على حافة أزمة اقتصادية مع انخفاض أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى خسارة 65 في المئة من عائداته النفطية التي تشكل 90 في المئة من ميزانية الدولة.ومنحت الولايات المتحدة العراق استثناءات بشرط أن تتخذ بغداد إجراءات لتقليص اعتمادها على إيران، من خلال إعادة عمل أنظمة الإمداد بالكهرباء أو من خلال إيجاد موردين آخرين.وقال مسؤول عراقي كبير لفرانس برس إنه منذ نوفمبر "لم تف بغداد بأي شرط".وأضاف أنه نتيجة لذلك كان ينبغي إلغاء الاستثناء، لكن منح مهلة نهائية أميركية يأتي بسبب "الظروف الحالية"، أي تكليف عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة والذي لا تريد واشنطن أن تحرجه بعدم التمديد، خصوصا في ظل عدم تماهيه مع الأحزاب الشيعية.وفي حال لم يتم تمديد الاستثناء، فيتوجب على العراق وقف استيراد الغاز والكهرباء من طهران، أو الاستمرار بالتعامل مع طهران ومواجهة احتمال التعرض لعقوبات أميركية.

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