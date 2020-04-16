2020/04/16 | 16:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الديناكد الناشط في حقوق الانسان ولاء الربيعي، اليوم الخميس، ان النازحون في في صلاح الدين يعيشون اوضاع نفسية وصحية ومعنوية لا تسر الصديق والعدو بعد اصابة الكثير منهم بامراض خطيرة بسبب انهيار خيامهم المتهالكة التي لم تعد تحميهم من برد الشتاء وحر الصيف وان المساعدات والاغاثات لم تعد كافية لسد لقمة عيشهم.واضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشط في حقوق الانسان لـ”العهد نيوز”: النازحين في صلاح الدين يعانون اقسى الظروف المعيشية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشط في حقوق الانسان لـ”العهد نيوز”: النازحين في صلاح الدين يعانون اقسى الظروف المعيشية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).