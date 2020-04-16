الخارجية: تسيير رحلة استثنائية على متنها 160 مسافرا من عمان الى بغداد

2020/04/16 | 16:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الخميس، عن تسيير رحلة استثنائية على متنها 160 من العاصمة الاردنية عمان الى بغداد.وقال الصحاف في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "غادرت الرحلة الاستثنائيّة من عمان إلى بغداد على متنها نحو (160) مسافر".وأضافت انه "تم ذلك بتوجيه وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم ومتابعة سفير جمهورية العراق لدى عمان حيدر العذاري، وبالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية، وبمُشارَكة كوادرنا الدبلوماسيّة والإداريّة التي بذلت جُهُوداً استثنائيّة لاستكمال الموافقات الرسميّة، والتنسيق مع دائرة المراسم في مركز الوزارة".

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