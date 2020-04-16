يونامي تستنكر ارتفاع حالات العنف وتدعو إلى إقرار قانون مناهضة العنف الأسري

2020/04/16 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، بياناً استنكرت فيه ارتفاع حالات العنف في العراق، فيما دعت الى إقرار قانون مناهضة العنف الاسري.

وحثت يونامي، مجلس النواب العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الاسري نتيجة الارتفاع المقلق لحالات العنف الاجتماعي والأسري في جميع أنحاء البلاد، خاصة مع تزايد وتيرة التوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن جميع الجهات المرتبطة بالمنظمة الدولية ومنها هيئة الامم المتحدة للمرأة في العراق ومنظمة اليونيسيف اعربوا عن قلقهم من تفاقم هذه الظاهرة والتي كان أخرها الاعتداءات الزوجية المتكررة وحرق أمرأة لنفسها جراء التعنيف الاسري.

وشدد البيان على ضرورة ضمان استمرار السلطة القضائية في ملاحقة المعتدين، ودعم دور منظمات المجتمع المدني، وفتح الملاذات الامنة لنساء الهاربات من العنف الاسري وحماية حقوق المرأة والطفل ومحاسبة مرتكبي جرائم العنف، مشيرا الى ان نساء وفتيات العراق يستحقن الافضل.

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