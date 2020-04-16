2020/04/16 | 16:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، عن وصول 291 عراقياً الى مطار بغداد قادما من القاهرة على متن طائرة تعود للخطوط الجوية العراقية....

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