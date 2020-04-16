ميسان تسجّل أربع إصابات جديدة بكورونا

2020/04/16 | 16:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد سجلت دائرة صحة ميسان، اليوم الخميس، أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وذكر بيان للدائرة تلقته “العهد نيوز” أن “المصابين هم من عائلة واحدة وراقدين الآن في ردهة العزل”، مشيراً إلى أن “العائلة كانت في استضافة دائرة صحة ميسان وتم أخذ نماذج مختبرية منهم وأرسلت إلى مختبر الصحة العامة المركزي في […]

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