شرطة الديوانية توّضح بشأن مطالبة أحد الموقوفين بدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه

2020/04/16 | 16:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اصدرت شرطة محافظة الديوانية، اليوم الخميس، توضيحا بشأن مقطع فيديو لمنتسب بالجيش العراقي، كان موقوفا في أحد مراكزها، ادعى خلاله مطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل اطلاق سراحه.وأوضحت الشرطة في بيان: “تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد المواطنين من سكنة محافظة الديوانية، يعمل منتسب في الجيش العراقي، والذي كان […]

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