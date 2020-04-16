العمل: أكثر من مليونين ونصف المليون قدموا على منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي

2020/04/16 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب، ايناس المكصوصي، الخميس 16-4-2020، صدور قرار من وزارة التعليم العالي بانهاء العام الدراسي الحالي.

وقالت المكصوصي في حديث خصت به (بغداد اليوم)، ان "الانباء المتد

بغداد اليوم - بغداد

أطلق مدير الصحة العامة د.



رياض عبد الأمير، تحذيراً للمواطنين من التراخي وعدم الالتزام باجراءات الوقاية وحظر التجوال بعد التراجع الكبير في عدد المصابين بفيروس كورونا فيما نبه الى ان تقارير علمية جديدة تشير الى ان المتعافين منه ق

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك الخميس، 16 نيسان، 2020، ضبط حاوية تحتوي على مواد طبية مخالفة لشروط الاستيراد في كمرك ام قصر الشمالي .

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "السلطة الكمركية تمكنت في مركز كمرك ام قصر ال

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