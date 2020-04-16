التعليم النيابية توضح حقيقة صدور قرار بانهاء العام الدراسي للجامعات والكليات العراقية

2020/04/16 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادنفت عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب، ايناس المكصوصي، الخميس 16-4-2020، صدور قرار من وزارة التعليم العالي بانهاء العام الدراسي الحالي. وقالت المكصوصي في حديث خصت به (بغداد اليوم)، ان "الانباء المتداولة عني في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استحصال موافقة هيأة الرأي في وزارة التعليم، بانهاء العام الدراسي الحالي للجامعات والكليات الاهلية عارية عن الصحة"واضافت ان "ما روج بهذا الخصوص حصل بعد تهكير الحساب الخاص بمكتبي الاعلامي"، مؤكدة ان "الحساب تم استعادته وحذف المنشور".

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أطلق مدير الصحة العامة د.



رياض عبد الأمير، تحذيراً للمواطنين من التراخي وعدم الالتزام باجراءات الوقاية وحظر التجوال بعد التراجع الكبير في عدد المصابين بفيروس كورونا فيما نبه الى ان تقارير علمية جديدة تشير الى ان المتعافين منه ق

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك الخميس، 16 نيسان، 2020، ضبط حاوية تحتوي على مواد طبية مخالفة لشروط الاستيراد في كمرك ام قصر الشمالي .

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "السلطة الكمركية تمكنت في مركز كمرك ام قصر ال

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