مدير الصحة العامة يفجر مفاجأتين: فترة حضانة كورونا قد تستمر 37 يوماً والمتعافون منه قد يتسببون بالعدوى

2020/04/16 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أطلق مدير الصحة العامة د.



رياض عبد الأمير، تحذيراً للمواطنين من التراخي وعدم الالتزام باجراءات ال...





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