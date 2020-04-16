الأمم المتحدة تتحدَّث عن لقاح “كورونا”.. وطهران تدفن /100/ ضحية يومياً

2020/04/16 | 16:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت #الأمم_المتحدة دول العالم على السعي جاهدة للتوصل إلى لقاح ينقذ ملايين الأرواح، ويخلصهم من انتشار فيروس “#كورونا”.وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إن «وحده لقاحا آمناً وفعالاً، يسمح للعالم بالشعور بعودة الحياة…

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