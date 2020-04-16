الحلبوسي وعبدالمهدي يقدمان رؤى لـ”تقليل الاعتماد على النفط” خلال ترؤس مشترك لـ”اجتماع اقتصادي”

2020/04/16 | 16:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عرض رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء المستقيل، رؤى مشتركة لتقليل الاعتماد على النفط خلال اجتماع يخص الوضع الاقتصادي، تشاركا في ترؤسه.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “عُقد في القصر الحكومي، صباح اليوم الخميس، اجتماع مشترك برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس […]

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