صحة البصرة تجري مسح شامل لمنازل المصابين بكورونا

2020/04/16 | 16:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة البصرة ، اليوم الخميس ، عن اجراء قسم الصحة العامة والعمليات حملة للبحث والتحري في منطقة المطيحة وذلك لمتابعة ملامسي مصابي فايروس كورونا والحالات المشتبه اصابتها.وذكر مدير قسم الصحة العامة مصطفى عبد الرحمن في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، ان "الحملة انطلقت بخمس مجموعات تضم الكوادر الطبية والصحية والساندة لها حيث قامت بمسح شامل لمنازل المصابين بفايروس كورونا و الحالات المشتبه من خلال فحص المواطنين بالمنازل المجاورة لهم ومن تربطهم بهم علاقات اجتماعية باسناد القوات الأمنية".واضاف"كما تم سحب المسحات من الحالات المشكوك فيها والتي بلغ عددها اكثر من 130 نموذجا لاجراء الفحص المختبري لها".فيما أشار مدير قسم العمليات نديم رحيم جابر ان "الحملة التي أجريت اليوم الخميس في منطقة المطيحة شارك فيها 15 سيارات اسعاف بكوادرها حيث ساهموا بالمسح الميداني لمنازل المصابين والملامسين بالمنازل المجاورة والمشتبه بهم وعمليات النقل".

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