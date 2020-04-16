عبدالمهدي و الحلبوسي يعقدان اجتماعا مشتركا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية

2020/04/16 | 16:31 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG – عقد رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، اجتماعا مشتركا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، بحثا ممن خلاله تعظيم الموارد وتقليل الاعتماد على النفط.وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه، “عُقد في القصر الحكومي، صباح اليوم الخميس، اجتماع مشترك برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس ...

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