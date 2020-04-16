الخارجية تعلن تسيير رحلة استثنائية من عمان الى بغداد على متنها 160 مسافرا

2020/04/16 | 16:31 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG – اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، اليوم الخميس، عن تسيير رحلة استثنائية من عمان الى بغداد على متنها 160 مسافرا.وقال الصحاف في بيان صحفي تلقت /SNG/،نسخة منه إنه “غادرت الرحلة الاستثنائيّة من عمان إلى بغداد، وعلى متنها نحو (160) مسافرا، وذلك بتوجيه وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم ومتابعة سفير جمهورية ...

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