الحشد الشعبي: كركوك مجهزة بالعدة والعتاد لمواجهة داعش

2020/04/16 | 16:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عد آمر اللواء الـ22 في الحشد الشعبي بناحية تازه جنوب كركوك حاج ابو نجم، يوم الخميس، أن تنظيم داعش يستغل الأوضاع الحالية التي يمر بيها العراق، مؤكدا في ذات الوقت قدرة القوات الأمنية على مواجهة التنظيم.وقال ابو نجم لـشفق نيوز، إن "داعش عصابة مارقة مدعومة من دول استخبارية، وعناصرها يلفظون انفاسهم الاخيرة"، مؤكدا أن "كل اجهزة محافظة كركوك لديها الاسلحة والقوة والإمكانيات للتصدي للدواعش".وبشأن الهجمات الأخيرة التي نفذها التنظيم في المحافظة، اعتبر المسؤول في الحشد الشعبي، أن "تلك ضجة إعلامية وأن تنظيم داعش يستغل الوضع الحالي الذي يمر به البلد".وأشار ابو نجم إلى أن "التنظيم ينفذ عمليات نوعية وأيضا يقوم بتفجير عبوات مثل العصابات، وهو يستغل الفرص لفعل هكذا عمليات"، مؤكدا أن "القوات الأمنية ستقوم بمواجهة التنظيم بكل الأوقات وهو غير قادر على أن يهزمنا".وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".وتسبب ذلك أن تطلق قوات الجيش العراقي مدعومة من الحشد الشعبي وطيران حربي، الاسبوع الجاري عملية تستهدف اوكار داعش بكركوك.

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